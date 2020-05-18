Верховный лидер Ирана призвал вооружить население Палестины
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вооружить население оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан, передает Anadolu.
«Западный берег реки Иордан должен быть вооружен так же, как сектор Газа. Сила – это единственное, что может уменьшить страдания палестинского народа», - написал Хаменеи на своей странице в Twitter.
«Уступки не уменьшат злодеяний жестокого образования, захватившего чужие земли», - считает лидер Ирана.