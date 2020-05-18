Автор: Аналитическая группа компании InvestAz 19:05

С конца с января 2020 года в связи с пандемией коронавируса мировая экономика из-за резко снизившейся активности производителей пошла на спад. Во многих странах мира в первом квартале этого года экономический рост был или очень слабым, или его вообще не наблюдалось. Прогнозы тоже неутешительные: как утверждают эксперты, в первой половине этого года рост ВВП в мире основательно замедлится и даже пойдет вниз. И такое поистине бедственное состояние экономики мира стало результатом не только ограничительных мер, введенных правительствами практически всех стран, но и следствием кардинальных изменений как в ведении бизнеса, так и в поведении людей. И бизнес, и население всех стран стали гораздо бережнее относиться к своим финансовым расходам, жестко ограничив траты, что уже отрицательно сказалось на таком экономическом показателе, как уровень потребления.

Что касается населения земли в целом, в том числе и бизнес-сообщества, то эксперты предвещают, что люди, напуганные коронавирусом и связанном с ним увеличением безработицы, будут минимизировать свои расходы и после пандемии, больше внимания уделяя сбережениям и выгодным инвестициям. Этот прогноз уже подтверждает начавшийся рост цен на активы с низким уровнем риска, включая краткосрочные и среднесрочные долговые обязательства США, а также на золото, которое во все времена считалось наиболее безопасным вкладом средств. Еще одним показателем того, что в мировой экономике люди и компании сокращают расходы и направляют средства на инвестиции, является снижение цен на недвижимость и энергоносители. Инвестиции в недвижимость уже несколько лет показывают, что не являются эффективным вложением. В этой инвестиционной сфере доходы и ликвидность весьма малы. Инвесторы во всем мире пришли к выводу, что получаемые ими доходы от вложений в недвижимость являются недостаточными в условиях существующей ликвидности. Таким образом, интерес к инвестированию в недвижимость по всему миру снижается. Региональные возможности для Азербайджана после пандемии Но в Азербайджане недвижимость как привлекала интерес местных инвесторов, так продолжает привлекать и сегодня. Причем средства в недвижимость вкладываются не только в нашей стране, но и за ее пределами. В то же время в Азербайджане в результате удешевления национальной валюты в 2015 году, а затем удачных решений и усилий руководства государства возник настоящий туристический бум. В 2016 году страну посетили чуть меньше 600 тысяч туристов, в 2017-м – 700 тысяч, а в 2019 году произошел резкий скачок и их число достигло 3,2 миллиона человек.

Однако в нынешнем 2020-м обрушившаяся на мир пандемия свела на нет радужные ожидания этого бизнеса, и вряд ли стоит надеяться, что число туристов достигнет прежнего уровня, хотя бы в последующие годы. Даже после того, как границы будут открыты не только в Азербайджане, но и во всем мире, возросшее в последнее десятилетие пристрастие людей к путешествиям, а также традиции приема иностранных туристов существенно изменятся. Это, безусловно, серьезное негативное влияние на туристический сектор и нашей страны, где туризм как выгодный бизнес только начал развиваться. Однако на фоне обесценивания национальной валюты в соседних странах – России, Турции и Грузии - стабильность азербайджанского маната стала показателем его инвестиционной жизнеспособности. В результате верной политики правительства цена манатных активов за короткое время нормализовалась, а рентабельность возросла. Так что Азербайджан может продемонстрировать эту экономическую стабильность и привлечь интерес иностранных инвесторов. С приходом в страну иностранных инвесторов спрос на азербайджанский манат увеличится, и правительству будет легче поддерживать стабильность национальной валюты в будущем. В то же время, хотя в последние годы Азербайджан сумел значительно сократить свою зависимость от импортных товаров, страна по-прежнему не может обойтись от ряда зарубежных товаров. И первым шагом, который должен быть предпринят, должно стать снижение зависимости страны от импорта услуг. Для этого необходимо предпринять все необходимые меры стимулирования. С другой стороны, для того чтобы избавиться от импорта стратегических товаров нам необходимо расширить сферу применения мер стимулирования и повысить их эффективность. Основным способом устранения зависимости от продукции, ввозимой в страну, может стать переход от импорта потребительских товаров к импорту сырья, необходимого для производства. Такой переход сам по себе приведет к превращению Азербайджана в международный хаб для экспорта этого конечного продукта в соседние страны. При правильной политике стимулирования путем производства в Азербайджане стратегических продуктов, реализуемых и в самой стране, и за рубежом, можно будет обеспечить необходимой продукцией продуктами и местный рынок, и экспортировать ее на рынки соседних стран, используя уже созданные в Азербайджане транспортные узлы, которые соответствуют самым современным стандартам.

От туристического рая к инвестиционному Предоставляемые правительством стимулы и льготы могут превратить Азербайджан в инвестиционный рай в регионе. Этому способствует прежде всего то, что наша страна, имея эффективный транспортный доступ и в европейскую зону, и в зону Центральной Азии, располагая транспортными возможностями как на суше, так и в водных бассейнах, имеет стратегическое значение для всех, кто занимается и собирается вести бизнес в этом регионе. Используя эту позицию, Азербайджан сможет не только поддерживать стабильность национальной валюты, рост ВВП, повышать средний уровень жизни, но и направлять инвестиции в свои регионы, поддерживая их развитие и способствуя увеличению в них трудовой занятости. При этом ни в коем случае нельзя отказываться от инвестиционного туризма. Эта сфера по-прежнему остается очень перспективной, и предыдущие годы показали, что нашей стране по силам планомерно развивать, параллельно организуя крупные международные мероприятия общественно-политического, экономического, культурного, спортивного характера, что для туризма является лучшей рекламой. Азербайджан обладает всеми необходимыми ресурсами для создания конкурентоспособной туристической отрасли. Вместе с тем за годы независимости в нашей стране быстро развивалась и сфера финансовых услуг. Мобильность и гибкость, обусловленные ее небольшим объемом, наряду с увеличением потенциала развития, создают отличную возможность для экспорта существующих ныне в стране и будущих финансовых услуг. Стабильность финансовой системы Азербайджана позволяет ей стать безопасным оазисом для иностранных инвестиций. Особенно это стало проявляться с ослаблением ввиду все той же пандемии процесса глобализации, когда большинство стран стали осуществлять более консервативную политику, вводя разные ограничения на резидентов иностранных государств, налагая на них еще большую нагрузку в виде увеличившихся пошлин. Правительства и субъекты бизнеса ищут сегодня более выгодные, стабильные и безопасные места для своих средств. И Азербайджан, при правильных реформах, может стать незаменимым инвестиционным центром для таких средств. Для этого соответствующие структуры путем диалога с участниками рынка должны приложить все усилия для создания благоприятной инвестиционной среды.