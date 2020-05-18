Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель поселка Амирджаны Сураханского района столицы Эльвин Зейналов.

В ходе обыска при нем было обнаружено и изъято 390 г героина и 215 г психотропного вещества метамфетамина, а в его доме 4 кг 650 г героина, 2 кг 100 г марихуаны, 2 кг 60 г метамфетамина, 995 г гашиша, 498 таблеток метадона общим весом 19,92 г и электронные весы. Таким образом, в результате операции было изъято более 10 кг наркотиков и психотропных веществ.

В ходе расследования было установлено, что наркотики и психотропные вещества, переправленные контрабандным путем на территорию Азербайджана по указанию гражданина Ирана, личность которого следствию еще не известна, Э.Зейналову передали в Джалилабадском районе. Затем он привез наркотики домой и спрятал их. Задержанный планировал продать наркотики тем, чьи имена должен был сообщить ему гражданин Ирана, а затем отправить обратно часть денег.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, Э.Зейналов был задержан и передан следствию. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.