В Испании от коронавируса умерли менее ста человек Третий день подряд

Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 83 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Третий день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. Общее число скончавшихся пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, с начала эпидемии составляет 27 778 человек.

За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 295 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 232 037.

Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании составило 59 человек, было выявлено 285 новых случаев заражения.

Испания занимает пятое место в мире по числу жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Бразилии и Великобритании).

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