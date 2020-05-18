В Испании от коронавируса умерли менее ста человек Третий день подряд
Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 83 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Третий день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. Общее число скончавшихся пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, с начала эпидемии составляет 27 778 человек.
За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 295 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 232 037.
Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании составило 59 человек, было выявлено 285 новых случаев заражения.
Испания занимает пятое место в мире по числу жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Бразилии и Великобритании).