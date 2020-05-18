В Украине выявили серию повторных заражений коронавирусом

«Есть такая плохая информация, что несколько человек повторно заболели коронавирусом. Они уже выздоровели, а вот теперь повторно имеют подтвержденные ПЦР-реакции», — сказал Марцинкив.

В украинском городе Ивано-Франковск выявили серию повторных заражений коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил мэр Руслан Марцинкив, передает «Страна.ua».

Всего, по словам мэра, в Ивано-Франковске зафиксировано 356 случаев коронавируса, в том числе 28 летальных. 133 жителя города выздоровели, в больницах находятся 172 пациента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты борьбы с коронавирусом вселяют надежду.

«Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции», — сказал он.

По последним данным, в стране зафиксировано 18 876 зараженных.