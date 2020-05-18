Ученые доказали спасительные свойства молочных продуктов

По данным масштабного исследования, каждый день рекомендуется употреблять по две порции молочной продукции высокой жирности, отдавая предпочтение продуктам из цельного молока.

Под одной порцией ученые подразумевают 240 миллилитров молока, около 20 граммов сыра, упаковку натурального йогурта, 120 граммов творога.

Такой вклад в рацион способен значительно снизить риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома, а как следствие — уменьшает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование проводилось среди граждан 21 страны из разных возрастных групп, что позволяет судить о его объективности.