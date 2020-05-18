120 граждан Азербайджана вернулись на родину через границу в Дагестане

Специальный коридор был организован во вторник на российско-азербайджанской границе: через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"На российско-азербайджанской границе по договоренности двух сторон был организован специальный коридор, по которому к себе на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана, которые ранее из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди них семейные пары, пожилые и тяжелобольные, в том числе с онкологическими заболеваниями.

В оперативном штабе подчеркнули, что в ближайшую неделю на родину смогут вернуться еще несколько десятков граждан Азербайджана.