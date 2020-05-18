Exxon Mobil вернулась к идее продажи доли в Азербайджане

Источники в банковском и отраслевом секторах заявили, что этот шаг вызвал интерес у крупных азиатских нефтегазовых компаний, стремящихся извлечь выгоду из недавнего обвала цен на нефть.

Компания Exxon Mobil вернулась к попытке продажи своей доли в крупнейшем нефтяном месторождении в Азербайджане, сообщила компания, передает Reuters.

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний США впервые попыталась продать свою долю в 6,8% в месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море в 2018 году, так как конкурент Chevron начал продажу своей собственной доли в этом месторождении в размере 9,57%.

Хотя процесс продажи Exxon официально никогда не приостанавливался, он был заморожен, когда Chevron начала переговоры с венгерской энергетической фирмой MOL о продаже своих активов в прошлом году, что привело к заключению сделки на сумму 1,57 милиарда долларов в ноябре.

Процесс продажи доли Exxon, которым управляет Bank of America Merrill Lynch, был недавно возобновлен несмотря на то, что цены на нефть снизились примерно до 30 долларов за баррель после исторического падения потребления нефти из-за связанных с коронавирусом блокировок, которые ограничивали передвижение людей.

"Exxon Mobil тестирует рыночный интерес к своим необслуживаемым производственным активам в Азербайджане", — сказала Reuters представитель Exxon Джули Кинг.

Exxon регулярно оценивает свой производственный портфель и "если другие компании найдут большую ценность в активе, мы его продадим", добавила она.

Ряд азиатских национальных нефтяных компаний, в том числе China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), индийская ONGC и индонезийская Pertamina, недавно проявили интерес к пакету акций, надеясь заключить сделку по более низкой цене, чем раньше, согласно источникам в отрасли.