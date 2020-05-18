Глава пресс-службы Минздрава: «К сожалению, оппозиция не знает французского языка»

Выступление министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Напомним, что ранее haqqin.az писал, что из-за пандемии коронавируса ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла в формате видеоконференции. Октай Ширалиев, как и министры других стран, подключился к мероприятию из Баку. Глава Минздрава поделился со своими коллегами об успешном опыте Азербайджана в борьбе с коронавирусом, отметив, что благодаря усилиям медиков смертность в стране от этой болезни составила всего 1,2% от общего числа инфицированных.

Одним словом, ничего скандального и сенсационного Октай Ширалиев не заявил. Но группе азербайджанских оппозиционеров на пару с рядом малотиражных СМИ все же удалось вызвать «бурю в стакане» из этой, казалось бы, рядовой новости.