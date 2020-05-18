Глава пресс-службы Минздрава: «К сожалению, оппозиция не знает французского языка»
Выступление министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вызвало широкий резонанс в социальных сетях.
Напомним, что ранее haqqin.az писал, что из-за пандемии коронавируса ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла в формате видеоконференции. Октай Ширалиев, как и министры других стран, подключился к мероприятию из Баку. Глава Минздрава поделился со своими коллегами об успешном опыте Азербайджана в борьбе с коронавирусом, отметив, что благодаря усилиям медиков смертность в стране от этой болезни составила всего 1,2% от общего числа инфицированных.
Одним словом, ничего скандального и сенсационного Октай Ширалиев не заявил. Но группе азербайджанских оппозиционеров на пару с рядом малотиражных СМИ все же удалось вызвать «бурю в стакане» из этой, казалось бы, рядовой новости.
Дело в том, что местные оппозиционеры обратили внимание на табличку с названием страны «Azerbaidjan», которая стояла на столе у Октая Ширалиева. И возмущению их не было предела: название страны написано не правильно! В английском языке она пишется как Azerbaijan. Азербайджанский сегмент соцсетей заполонили посты и комментарии о том, что в Министерстве здравоохранения неуважительно относятся к собственной стране и не могут правильно написать ее название.
Haqqin.az обратился к главе пресс-службы Минздрава Парвизу Абубекирову с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
«Я читал эти комментарии. Весь этот бред в соцсетях пишут неграмотные люди, которым вторят такие же журналисты. Название страны на табличке было написано правильно. Официальным языком этой организации считается французский, и поэтому название страны было написано на французском - Azerbaidjan», - ограничился коротким комментарием пресс-секретарь.