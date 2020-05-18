В то время, как весь мир напряженно следит за угрожающими заявлениями США в адрес Китая, неподалеку от американских берегов вызревает другой конфликт, более локальный, но от этого не менее опасный. К берегам Венесуэлы направляются пять иранских танкеров с грузом бензина, столь необходимого сейчас полностью обескровленной латиноамериканской стране. Однако в Карибском море находятся четыре военных корабля Америки, которые могут остановить танкеры и завернуть их обратно.

И Венесуэла, и Иран находятся под американскими экономическими санкциями, от которых очень сильно пострадали прежде всего нефтяные отрасли двух стран. Начиная с 2018 года США сделали все возможное, чтобы свести к нулю поставки нефти из Ирана. В ответ Тегеран совершил нападение на несколько танкеров в Оманском заливе. Как убеждены в Америке, он также был ответственен за нападение дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тогда прямой военный конфликт между США и Ираном удалось предотвратить. Но что может произойти сейчас в ситуации, когда Вашингтон фактически блокировал Венесуэлу, ввел запрет на импорт нефти из этой страны и объявил ее лидера Николаса Мадуро международным преступником, за голову которого обещана награда в 15 миллионов долларов?

Иран является наряду с Россией и Турцией страной, которая активно помогает Венесуэле. В последние месяцы он доставлял на самолетах химикаты, необходимые для венесуэльских НПЗ. А в ответ, как уверяет спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс, Венесуэла платит Тегерану золотом.

Агентство Bloomberg сообщило, что в апреле Венесуэла отправила в Тегеран двумя рейсами иранской авиакомпании Mahan Air 9 тонн золота на сумму 500 миллионов долларов. Для Ирана с его пустой из-за санкций казной это была очень существенная помощь, особенно учитывая, что в тяжелых экономических условиях эта страна вынуждена бороться и против коронавируса.

Теперь Иран расплачивается с венесуэльцами бензином: на борту пяти танкеров находится около 170 тысяч тонн горючего на сумму 45.5 миллиона долларов. Как сообщается, танкеры были загружены на иранском НПЗ Bander Abbas, затем обогнули Аравийский полуостров и вошли в Средиземное море с курсом на Венесуэлу.

Пока не ясно, какие действия намерен предпринять Вашингтон: анонимный источник правительства США лишь заявил, что «ответ Тегерану находится в процессе обсуждения», а Пентагон отказался комментировать возможные действия.

В Карибском море находится три эсминца с управляемым ракетным оружием — Lassen, Preble и Farragut, а также один корабль прибрежной зоны корвет Detroit с 96 ракетами на борту. В случае, если они получат приказ, им будет не сложно остановить иранские танкеры. Но тогда Тегеран может объявить это актом войны и предпринять акции возмездия против танкеров США в Персидском заливе.

Венесуэльские и иранские власти уже подняли тревогу, встревоженные перспективами военного конфликта с Америкой. «На фоне пандемии Вашингтон преследует корабли, которые транспортируют нашу нефть и везут топливо, - говорит глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. - Это грубое нарушение международных законов и фундаментальных прав венесуэльцев".