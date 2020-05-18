Накануне военного столкновения США и Ирана наши подробности
В то время, как весь мир напряженно следит за угрожающими заявлениями США в адрес Китая, неподалеку от американских берегов вызревает другой конфликт, более локальный, но от этого не менее опасный. К берегам Венесуэлы направляются пять иранских танкеров с грузом бензина, столь необходимого сейчас полностью обескровленной латиноамериканской стране. Однако в Карибском море находятся четыре военных корабля Америки, которые могут остановить танкеры и завернуть их обратно.
И Венесуэла, и Иран находятся под американскими экономическими санкциями, от которых очень сильно пострадали прежде всего нефтяные отрасли двух стран. Начиная с 2018 года США сделали все возможное, чтобы свести к нулю поставки нефти из Ирана. В ответ Тегеран совершил нападение на несколько танкеров в Оманском заливе. Как убеждены в Америке, он также был ответственен за нападение дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тогда прямой военный конфликт между США и Ираном удалось предотвратить. Но что может произойти сейчас в ситуации, когда Вашингтон фактически блокировал Венесуэлу, ввел запрет на импорт нефти из этой страны и объявил ее лидера Николаса Мадуро международным преступником, за голову которого обещана награда в 15 миллионов долларов?
Иран является наряду с Россией и Турцией страной, которая активно помогает Венесуэле. В последние месяцы он доставлял на самолетах химикаты, необходимые для венесуэльских НПЗ. А в ответ, как уверяет спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс, Венесуэла платит Тегерану золотом.
Агентство Bloomberg сообщило, что в апреле Венесуэла отправила в Тегеран двумя рейсами иранской авиакомпании Mahan Air 9 тонн золота на сумму 500 миллионов долларов. Для Ирана с его пустой из-за санкций казной это была очень существенная помощь, особенно учитывая, что в тяжелых экономических условиях эта страна вынуждена бороться и против коронавируса.
Теперь Иран расплачивается с венесуэльцами бензином: на борту пяти танкеров находится около 170 тысяч тонн горючего на сумму 45.5 миллиона долларов. Как сообщается, танкеры были загружены на иранском НПЗ Bander Abbas, затем обогнули Аравийский полуостров и вошли в Средиземное море с курсом на Венесуэлу.
Пока не ясно, какие действия намерен предпринять Вашингтон: анонимный источник правительства США лишь заявил, что «ответ Тегерану находится в процессе обсуждения», а Пентагон отказался комментировать возможные действия.
В Карибском море находится три эсминца с управляемым ракетным оружием — Lassen, Preble и Farragut, а также один корабль прибрежной зоны корвет Detroit с 96 ракетами на борту. В случае, если они получат приказ, им будет не сложно остановить иранские танкеры. Но тогда Тегеран может объявить это актом войны и предпринять акции возмездия против танкеров США в Персидском заливе.
Венесуэльские и иранские власти уже подняли тревогу, встревоженные перспективами военного конфликта с Америкой. «На фоне пандемии Вашингтон преследует корабли, которые транспортируют нашу нефть и везут топливо, - говорит глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. - Это грубое нарушение международных законов и фундаментальных прав венесуэльцев".
Тегеран звучит еще резче. Глава его внешнеполитического ведомства Моххамад Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН Антониу Гуттерешу, в котором предупредил, что возможная акция США против танкеров будет рассматриваться Ираном как «акт пиратства», который последний не оставит без внимания. Замглавы МИД этой страны Аббас Аракчи вызвал на ковер посла Швейцарии, который представляет интересы США и передал ему выдержанное в том же тоне заявление.
Американские власти поставлены в непростое положение. Они не могут позволить иранским танкерам пройти в венесуэльские порты, что грозит потерей престижа президенту Трампу, а ведь для него очень важна поддержка избирателей во Флориде с его сильной венесуэльской диаспорой, непримиримо относящейся к Мадуро. Пресловутая «маленькая победоносная война» (в данном случае военный конфликт), конечно, поможет американскому президенту отвлечь внимание нации от коронавируса и бедственного положения в экономике. Однако этот конфликт может привести к непредсказуемым последствиям и лишь осложнит и без того шаткое положение Трампа за пять месяцев до выборов. Так что Вашингтон оказался в цугцванге, когда любой шаг будет плохим. Не на это ли, среди прочего, рассчитывают Тегеран и Каракас, которым в этой ситуации и терять-то особенно нечего?