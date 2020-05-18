Дагестан продолжает оставаться одним из лидеров среди российских регионов по распространению коронавируса. С 18 мая, когда на регион обратил внимание президент Владимир Путин, республику можно считать российской Италией. По крайней мере, теперь Махачкала получит массированную помощь. Правда, местные жители не верят, что кто-то или что-то спасет ситуацию, пишет издание «Московский комсомолец».

Издание напоминает, что Дагестан является лидером Северного Кавказа по распространению коронавируса. В республике больны свыше 3,5 тысячи человек. При этом вирусную пневмонию в Дагестане диагностировали у 13 тысяч человек, главный пульмонолог Дагестана полагает, что 95% случаев могут быть связаны с COVID-19. Даже экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что при нем такого не было, поэтому он готов вернуться домой, чтобы стать фельдшером.

«Дагестанцы шутят, что если они вылечатся, то обязательно от коронавируса, а если умрут, то только от пневмонии», - говорится в статье.

Издание отмечает, что в республике 60% случаев заболевания коронавирусом – тяжелые. В среднем по стране тяжелых случаев не более 20%. Еще удивительнее количество заболевших пожилых – таковых в республике треть, в среднем же по России их не более 15%.

«Всплыл и очень неоднозначный факт. Как выяснила комиссия Минздрава, врачи в Дагестане боятся заходить в «красную зону» больниц, то есть самых тяжелых, по сути, никто здесь не лечит», - говорится в статье.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов пояснил «МК», в чем причины этих региональных особенностей распространения коронавируса.

«Вся статистика, которая есть в Дагестане, изначально не вызывала доверия. Поэтому сложно сказать, откуда взялись 60% тяжелых случаев COVID-19. При этом по пострадавшим можно ориентироваться на те цифры, которые были озвучены главой Минздрава Дагестана и те которые анонимно были слиты в социальные сети. По их данным, умерли около 700 человек.

Что касается врачей, которые боятся заходить к зараженным, то здесь ситуация неоднозначная. Врачам пришлось заходить к больным, а средств защиты не было. Есть версия, что около 70% первой волны медиков переболели коронавирусом, они же составили большую часть списка погибших врачей. После этого некоторые медики испугались заходить в «красную зону», - говорит Магомедов.