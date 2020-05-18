По словам премьера, он переехал в дом своих родителей, а его мама временно стала жить с его женой и детьми. "Сам я коронавируса не боялся, но в целях защиты семьи решил примерно на четыре недели уехать из дома. Три раза в неделю я приносил им домой продукты, оставлял сумку за дверью. Мы не контактировали. Было ясно, что потенциально я могу заразиться вирусом, поскольку я неизбежно контактирую со множеством людей", - сказал он газете.

Премьер признал, что не все принятые правительством решения были правильными. "Например, то, что мы предоставили частному сектору еще несколько дней на закрытие бизнеса. Это было неправильно, потому что они использовали эту возможность, чтобы устроить распродажи. То же самое с массовыми мероприятиями, которым нам следовало бы сказать категоричное нет", - отметил Ратас.

Эстония 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, однако послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов. Чрезвычайное положение объявили с 13 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было действовать до 1 мая, однако позже Кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.