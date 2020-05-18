Главврач московской клиники: Кому положено умереть — все равно умрут

Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое. «Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут», — отметил Мясников.

Также он привел данные о смертности пожилых людей от внебольничной пневмонии. По его словам, у таких пациентов, которые попадают в стационар с отдышкой и кашлем, смертность 25%, а после выписки из больницы — на следующий месяц — фиксируется еще 7% смертей.

Специалист высказывает мнение, что все пожилые люди в основном погибают от внебольничных пневмоний (даже если имелось, например, онкологическое заболевание, «конечную точку поставит пневмония»). В связи с этим он призвал прививаться от пневмококка.

При этом Мясников пояснил, почему не пойдет прививаться от COVID-19: «Непроверенная вакцина. Я лучше пойду, заражусь коронавирусом, и у меня шансы умереть — 4%».