Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи

Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 143,4 тысячи, сообщается на сайте французского санитарного агентства Sante Publique.

За последние сутки количество заболевших возросло на 524.

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге во вторник сообщил, что в больницах находятся 18 468 человек, заразившихся COVID-19. За последние 24 часа в больницы поступили 506 пациентов. Общее число госпитализированных снизилось на 547 по сравнению с понедельником.

Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться, отметил Саломон. По данным на вторник в реанимации находятся 1894 человека. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104.