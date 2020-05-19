Решение властей Катара: 3 года тюрьмы за отказ носить маску

Власти Катара ввели строгое наказание за нарушение правила ношения маски в связи с пандемией коронавируса. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы, передает Fox News.

Правила являются самыми жесткими в мире. Катар столкнулся с одним из самых высоких уровней заболеваемости в мире. В стране с населением 2,8 миллиона человек более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Помимо тюремного заключения нарушителям грозит штраф в размере 200 тысяч риалов, или около $40 тысяч долларов. Согласно The Sun, полиция установила контрольно-пропускные пункты, чтобы предупредить водителей о новых правилах.

На сегодняшний день в Катаре зарегистрировано всего 15 смертей от коронавируса.