В этом году вступительные экзамены в вузы пройдут один раз

Как сообщает пресс-служба Кабмина, во время предыдущего приема вступительные экзамены проводились два раза в год - в форме весенних и летних сессий. Абитуриент мог принять участие только в одном экзамене в каждой сессии по любой группе специальности.

Согласно новому решению, отменяется положение о том, что вступительные экзамены проводятся два раза в год - в форме весенних и летних сессий.

Согласно изменению, абитуриент может участвовать во вступительном экзамене только по одной из I-IV групп специальностей. Также, независимо от участия во вступительном экзамене по одной из этих групп специальностей, абитуриент может сдать экзамен по V группе.

Согласно новому решению, продолжительность экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора была сокращена с 1 часа 30 минут до 45 минут.