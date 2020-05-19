Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат, передает ТАСС.

"В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2", отвечая на вопрос ведущего, собирается ли она вести прямой диалог с Россией.

"Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны", - добавила она.