Десятки педофилов арестованы в Британии

В британском Брэдфорде арестовали 27 человек по делу о сексуальной эксплуатации детей в интернете. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что были допрошены мужчины в возрасте от 16 до 57 лет. У них изъяли 60 единиц компьютерной техники, в отношении 26 детей приняты меры по обеспечению безопасности.

Причиной ареста послужило заявление в полицию о том, что некие люди общались с детьми в интернете и распространяли непристойные изображения несовершеннолетних. На данный момент всех задержанных допросили и отпустили, некоторых из них освободили под залог.

Полиция отмечает, что родители должны особенно внимательно следить за активностью детей в интернете в период пандемии коронавируса, так как несовершеннолетние вынуждены проводить дома больше времени, чем обычно.