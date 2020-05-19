В США заявили о поэтапном «открытии» экономики

По его словам, к поэтапной отмене карантина приступили во всех 50 штатах, стратегически важные предприятия запущены в работу.

На заседании кабинета под руководством президента Дональда Трампа Пенс отчитался о том, что местные власти прислушались к призывам главы Белого дома.

Кроме того, постепенно снимаются ограничения для граждан, благодаря чему они могут вновь «дышать свободным воздухом».

«Рад сообщить Кабинету министров сегодня, что, по имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику», — сказал Пенс.

За последние сутки в США зафиксировали 785 летальных исходов, связанных с коронавирусом, — это один из самых низких показателей за два месяца. Накануне стало известно, что американская компания Moderna планирует уже в июле начать производство вакцины.