Захра Новрузова, специально для haqqin.az 01:26

В то время, когда в большинстве стран мира снимают карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Таджикистане, напротив, фиксируют стремительный рост числа заболевших COVID-19. В этой центральноазиатской стране, похоже, реализуется худший сценарий, спрогнозированный экспертами Всемирного банка и подтвержденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), миссия которой на днях побывала в республике. По оценкам экспертов, число только тяжелых случаев заболевания может превысить 230 тысяч. Пока в Таджикистане, по данным Министерства здравоохранения на 19 мая, почти 1750 заболевших и 42 человек умерли. Отсчет ведется с 30 апреля, когда власти официально подтвердили наличие в стране коронавируса. При этом прирост заболевших удваивается каждые два дня. По неофициальным данным счет идет на тысячи, 250 человек умерли.

Власти Таджикистана на протяжении двух месяцев отказывались признавать проникновение в страну коронавируса. Хотя в соседних странах - в Китае, Афганистане, Киргизии, Узбекистане, число зараженных COVID-19 росло с каждым днем, а власти этих стран ввели режим чрезвычайного положения. В Таджикистане, впрочем как и в соседнем Туркменистане, в это время проводили массовые мероприятия с привлечением студентов и школьников. В Таджикистане с размахом встретили Новруз-байрамы. В театрализованном представлении, которое прошло на стадионе в Ходженте (областной центр на севере республики), приняли участие до 20 тысяч человек. Вскоре появились и первые заболевшие и даже умершие. Всем им диагностировали двустороннюю пневмонию. Власти категорически отказывались признавать наличие в стране коронавируса. Ситуация изменилась только накануне приезда экспертов ВОЗ. «Распространение коронавируса в Таджикистане набирает обороты и становится все большей проблемой», - заявил глава миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 доктор Патрик О’Коннор по итогам работы миссии ВОЗ в Таджикистане. На пресс-конференции в Душанбе он отметил, что ситуация вызывает обеспокоенность и тревогу, необходимо принимать неотложные меры. Ранее эксперты Всемирного банка в рамках Проекта экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Таджикистане спрогнозировали возможные сценарии развития ситуации с эпидемией коронавируса: в зависимости от распространенности инфекции COVID-19 в стране, заболевание может вызывать от 72 000 до 230 500 тяжелых случаев заболевания, от 13 600 до 43 500 критических случаев заболеваний, требующих лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и от 6 600 до 21 000 смертей.

По словам Патрика О'Коннора, предугадать примерное число возможных жертв СОVID-19 – дело сложное. «Прогнозы ВОЗ связаны, в основном, с источниками финансирования в борьбе с болезнями. Но хочу сказать, что с учетом опыта других стран, нужно готовиться к худшему сценарию и сделать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий», - заявил глава миссии ВОЗ. В числе заболевших 14 силовиков Государственного комитета национальной безопасности. 17 мая умер генерал-лейтенант Абдурахмон Азимов, бывший вице-премьер, бывший секретарь Совета безопасности и бывший командующий Погранвойсками Таджикистана. Он стал третьим генералом, который скончался от COVID-19. Невосполнимые потери понесла наука Таджикистана – на днях умерли доктор филологических наук, профессор Фарход Хусейнзода, бывший глава отдела образования Пенджикента, проректор Дангаринского госуниверситета и профессор Национального университета, знаменитый лингвист Бахриддин Камолиддинов. Согласно статистике в Узбекистане всего заболели 2741 человек, умерли – 11. В Кыргызстане – 1138, летальных случаев 14. Казахстан – 6 157 и 34 человека умерли. Кто виноват? Главным виновником эпидемии назвали министра здравоохранения Насима Олимзоду и его кураторов в правительстве, которые скрывали реальную картину заражения коронавирусом и бедственное положения здравоохранения в Таджикистане. «Министр предоставлял отчеты президенту на заседаниях правительства, увещевал, что все находится под контролем, что в случае чего система здравоохранения, в которой работают тысячи врачей и в наличии есть несколько тысяч койко-мест, справится, что медучреждения готовы к наплыву пациентов. И все верили ему. По моему мнению, в данном случае мы видим проявленную беспечность к серьезному вопросу, мы видим ложь, которую и раньше допускали некоторые чиновники и привыкли, что она сходит им с рук. Но не в этот раз. С другой стороны, повтор этой же информации Минздрава из уст постпреда ВОЗ успокоил даже тех чиновников, которые понимали реальную ситуацию. Я уверен, что если до президента донесли бы всю серьезность ситуации, то он бы никогда не проигнорировал такую информацию», - заявил на условиях анонимности таджикский чиновник.

5 мая глава президент Эмомали Рахмон уволил Насима Олимзаду с поста министра. Это вызвало бурное обсуждение в обществе. Одни считают, что его сделали «козлом отпущения», другие вынесли вердикт – виновен. Поскольку выяснилось, что медицинская сфера не может справиться с растущим количеством заболевших. При этом больницы не укомплектованы оборудованием, лекарствами, а врачам было рекомендовано за свой счет приобретать средства индивидуальной защиты: спецкостюмы, респираторы, дезинфицирующие аэрозоли и т.д. Отсутствие средств защиты привело к высокой заболеваемости и смертности среди докторов. Операция «аптека» Чем больше заболевших, тем сложнее стало покупать лекарства. В аптеках дефицит не только основных препаратов, которые востребованы при лечении COVID-19, но не возможно купить даже градусник. Противовирусные препараты, которые появляются в продаже, стоят уже в 100, и даже в тысячу раз дороже. МВД устроило рейд под кодовым названием «Аптека» для выявления «черных» аптекарей. Проверка первых нескольких аптек подтвердила худшие предположения. Лекарств нет, а те что появляются стоят баснословных денег. Фармацевты говорят, что пустые склады – это результат прерванного сообщения с Россией и другими поставщиками. За время пандемии удалось организовать только один чартерный рейс авиакомпании «Сомон Эйр», который по указу главы сената (верхней палаты парламента) Рустама Эмомали, доставил в Душанбе лекарства для борьбы с коронавирусом. В столичной мэрии сообщили, что медикаменты будут переданы Министерству здравоохранения и социальной защиты. Но при условии, что они будут предоставлены нуждающимся на бесплатной основе. Таджикское правительство, тем временем, рассматривает вопрос создания списка жизненно необходимых лекарств, цена которых будет регулироваться государством. Куда делась гуманитарная помощь? Дружественные страны и международные финансовые институты оказывают Таджикистану помощь для борьбы с коронавирусом. Однако только малая ее часть доходит до больниц и населения. Так на днях в Душанбе разразился скандал, связанный с присвоением гуманитарки компанией Avesto Group. По таджикскому телевидению был показан сюжет о «патриотах Таджикистана», которые помогают медикам. Но вот незадача, на коробках остались наклейки с изображением флагов Китая и Таджикистана с надписью «Гуманитарная помощь для дружественного Таджикистана». Эта новость разошлась по всем таджикским информационным ресурсам и вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Исполнительный директор Avesto Group Зафар Бурхонзода объяснил, что при погрузке в машины произошла пересортица грузов – китайского и компании Avesto Group. «Разве какая-либо страна захочет передать свою гуманитарную помощь через какую-то частную компанию из другой страны, чтобы та передала этот дар государству от своего имени? Тем более, если речь идет о гумпомощи от такой сверхдержавы», - пояснил Бурхонзода. Даже если это и так, то осадочек все равно остался, тем более что медучреждение, которому эта помощь предназначалась, так ее и не получило. Компания загрузила ящики обратно в машину и увезла их в неизвестном направлении.