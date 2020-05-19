Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:41

Во время карантина, ограничений на посещение ресторанов, кафе, заведений быстрого питания резко возрос спрос на услуги курьерской доставки еды на дом, в офисы. В Риге, да и во многих других крупных городах Европы, и до коронавируса существовали фирмы, которые с помощью велокурьеров доставляли заказы в виде пакетов деловой документации, цветов, подарочных посылок. После введения жестких мер и невозможности большинства кафе и ресторанов обслуживать клиентов стационарно многие владельцы приняли решение торговать на вынос. И, конечно, опыт курьерской доставки в этом очень пригодился. В столице Латвии стало намного больше велосипедистов с заплечными коробками разных цветов и названием фирмы на них.

Большей частью, это студенты-азиаты, которые учатся здесь в вузах. Некоторые из них, в частности, пакистанцы до кризиса подрабатывали в сети кебабных пиццериях. После начала пандемии многие эти точки питания позакрывались на неопределенное время, так как владельцы не смогли обеспечить внутри помещения социальную дистанцию в 2 метра. И тогда молодежь, которая, кстати, часть дня училась дистанционно, оседлала велосипеды, а некоторые, кто получил водительские права европейского типа, сели за руль автомобиля, предоставленной работодателями. Кое-кто стал использовать электросамокаты, более удобный вид транспорта, который позволяет (пока что) ездить по тротуарам, паркам, велодорожкам. На улицах столицы Латвии, несмотря на ослабление режима чрезвычайной ситуации, (он пока действует до 9 июня), все еще много курьеров. Самые известные два конкурента с созвучными названиями — Wolt и Bolt. Первая — международная сеть с головным офисом в Хельсинки и множеством филиалов в 80 городах по всему миру, в том числе и в Баку. Клиентам этой фирмы доступны меню почти 10 тысяч ресторанов на разных континентах. Wolt приглашает на работу в качестве курьера-партнера, то есть, предлагает не просто крутить педали, но и зарабатывать от оборота заказов. Таких работников в активе фирмы более 20 тысяч. В капитал курьерской фирмы, возникшей в 2014 году, и насчитывавшей всего тысячу работников, инвестировано уже 258 миллионов евро, в том числе крупные компании и весьма состоятельные бизнесмены. Такие, например, как Goldman Sachs Growth Equity, как президент Nokia Ристо Силасмяя. Чтобы быть объективными, сошлемся на то, что говорят независимые эксперты. Высоко оценивают услуги этой фирмы международные аудиторы — Zwarta в Швеции, KPMG в Балтии, FH6tel – в Финляндии.