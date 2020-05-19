В Британии резко подскочила смертность от коронавируса
За последние сутки в Британии скончались 545 пациентов с коронавирусом, что стало максимальным приростом за последние недели, сообщает Минздрав страны.
Резкий рост новых смертей произошел по сравнению с прошлыми сутками, когда были зафиксированы 160 летальных исходов.
По данным Минздрава страны, общее число жертв эпидемии возросло до 35 341. Заразились уже 248 818 человек (2412 за сутки).
Отмечается, что на статистику смертей мог повлиять пересчет данных с учетом выходных.
Ранее сообщалось, что в Британии начинается тестирование двух препаратов против коронавируса: камостата и нафамостата, которые используются при лечении панкреатита.