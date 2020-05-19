По ходу пандемии коронавируса американский президент отличился не одним странным, а то и вовсе скандальным заявлением. Его эта тема очень сильно напрягает, поскольку сильно бьет по шансам переизбраться на второй срок, Дональд Трамп нервничает и высказывается обескураживающим образом, даже с точки зрения его собственных необычных стандартов.

На своем ежедневном брифинге президент США объявил, что принимает лекарство гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Дескать, это противомалярийное средство порекомендовал ему пить по одной таблетке в день его личный врач. Якобы существует много позитивных откликов по поводу действенности этого средства. Правда, врач Белого дома Шон Конли не подтвердил, что рекомендовал Трампу подобную профилактику, а лишь сказал, что обсуждал с президентом возможную пользу от этого лекарства, и во время их бесед звучало, что, возможно, положительный результат перевесит побочные эффекты.

Однако это не первый раз, когда Трамп хвалит гидроксихлорохин. Когда он это сделал в прошлый раз, в марте, в Аризоне в больницу от осложнений попала пожилая пара, мужчина в итоге умер. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США специально выступило с предостережением ни в коем случае не применять гидроксихлорохин, поскольку возможны опасные побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы.

О том, что польза от этого антималярийного средства сомнительна, неоднократно говорили врачи и ученые. Китайские специалисты проверили действие гидроксихлорохина на инфицированных коронавирусом пациентах и пришли к выводу, что средство в 30% случаев дает опасные побочные эффекты, при этом результаты применения не отличаются в лучшую сторону от стандартного лечения. Президенту вряд ли об этом неизвестно, тем более что он входит в группу риска, имея проблемы с сосудами в силу тучности, возраста и высокого холестерина. Выходит, он либо вредит своему здоровью, либо обманывает общественность, зачем-то рассказывая о том, что принимает это лекарство. Безусловно, из уст первого лица государства рассказы о своем опыте профилактики имеют серьезное влияние на решения, которые принимают простые люди. «Президент плохого не посоветует».

При этом сотрудник Министерства здравоохранения Ричарт Брайт, отвечавший за разработку вакцин, был, по его собственным словам, уволен именно за критику опасной рекламы, которую Трамп сделал гидроксихлорохину. Брайт повторил свою критику на канале CBS как раз накануне нового заявления президента с похвалами лекарству. За это глава Белого дома в Твиттере обвинил канал в работе на «радикальных левых демократов». Досталось и любимому телеканалу президента Fox News, на котором ряд экспертов выступил с категорическим предостережением против лекарства, которой так расхвалил Трамп. Президент посетовал, что канал «уже не тот» и ретвитнул оскорбление в адрес одного из ведущих, который позволил себе сказать, что гидроксихлорохин убивает.

Разноречивая общественно важная информация, которую по-разному трактует глава государства и медицинские специалисты, может серьезно повредить здоровью отдельных людей. Но сама ситуация красноречиво свидетельствует о том, как организована или, вернее, дезорганизована работа президентской администрации.