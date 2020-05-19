Коронавирус в Бразилии: 13 тысяч новых зараженных за сутки

Бразилия во вторник, 19 мая, вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом. По официальным данным, в стране зафиксировано 254 220 случаев заражения, причем за последние 24 часа было зафиксировано 13 140 новых заражений, сообщает «Дойче Велле».

По масштабу пандемии Бразилия уступает только России и США и в последние дни обогнала Испанию, Италию, Францию и теперь Великобританию. При этом, как сообщает агентство AFP, реальное число зараженных в латиноамериканской стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого числа проводимых тестов.

Стремительный рост числа инфицированных в Бразилии, несомненно, усилит давление на президента этой страны Жаира Болсонару, который отрицает опасность, исходящую от коронавируса, отмечает агентство Reuters. Все больше людей протестуют против политики президента.

Болсонару называет коронавирус всего лишь "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах. Он подчеркивает, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ не по силам для экономики Бразилии. В конфликте вокруг мер по борьбе с коронавирусом Болсонару 16 мая лишился уже второго министра здравоохранения за один месяц.