Хаменеи снова угрожает Америке наш комментарий
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь пригрозил американским войскам, заявив, что они будут «изгнаны из Ирака и Сирии». Практически одновременно с этим парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю.
«Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там находится нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся. Они должны покинуть эти страны, и их, без сомнения, заставят это сделать», - сказал Верховный лидер Ирана во время виртуальной встречи по видеотелефону в минувшее воскресенье с группой студентов и членами студенческих политических, научных и культурных ассоциаций.
Не менее жестким был шаг иранских парламентариев, которые на следующий день согласились со всеми положениями закона о противодействии «враждебным действиям сионистского режима». Согласно этому документу:
- министерство иностранных дел в течении полугода обязано создать виртуальное посольство Исламской Республики Иран в Иерусалиме в качестве столицы Палестины;
- от МИД Ирана требуется организовать референдум в Палестине, в ходе которого население должно отказаться от любых территориальных уступок в пользу Израиля;
- налагается запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, запрещается использование оборудования, произведенного в Израиле, а также запрещается всем физическим и юридическим лицам, организациям и компаниям, связанным с Израилем, посещать иранские выставки;
- сотрудничество с учреждениями, связанными с Израилем, а равно и поездки на оккупированные территории иранских граждан повлекут за собой тюремное заключение на срок до 5 лет;
- и, наконец, правительство страны обязано оказать помощь другим государствам и народам, участвующим в «борьбе за освобождение Иерусалима».
У стороннего наблюдателя подобная вспышка антиамериканской и антиизраильской активности Тегерана вполне способна вызвать целый ряд вопросов, главный из которых звучит следующим образом: зачем иранскому руководству в период бушующей в стране пандемии и нарастающего социально-экономического кризиса новое противостояние с Израилем и США?
Однако, при тщательном изучении ситуации становится очевидным: Иран просто обязан нагнетать напряженность и угрожать США и Израилю, поскольку их действия затронули ряд крайне чувствительных для Тегерана сфер - от полулегального нефтяного экспорта и кибербезопасности до иранского присутствия в Ираке и Сирии.
Опустив регулярные налеты израильских ВВС на иранские объекты в Сирии, начну сразу с кибер-атаки на компьютерную инфраструктуру управления, которая полностью парализовал крупнейший порт Ирана - Шахид Раджаи (Бендер-Аббас).
Утром 9 мая системы управления крупнейшим в Иране портом, через который проходит примерно половина морского грузопотока страны, были выведены из строя и бездействовали в течении недели. Многокилометровые пробки на въездах в него и десятки кораблей, ожидающих восстановления работы порта в море, огромные неустойки – все это стало результатом кибер-атаки, организованной израильскими спецслужбами.
В Тель-Авиве намекают, что это – ответ на действия иранских хакеров 8 мая, когда были атакованы компьютеры системы управления водоснабжения Израиля. Так это было на самом деле или нет – миру еще предстоит узнать, но удар по Тегерану нанесен.
Опять же – Ирак и Сирия. 11 мая 2020 года ведущий генеральный инспектор операции «Непоколебимая решимость» Шона О’Доннелл отчитался перед американским Конгрессом о ходе операции и деятельности Международной коалиции в Ираке и Сирии в первом квартале текущего года.
Из опубликованного им доклада выяснилась достаточно неприятная как для Тегерана, так и некоторых экспертов, утверждавших о выходе США из региона вещь: персонал пяти баз, которые были переданы иракским правительственным войскам, не был выведен из страны, а переведен на оставшиеся под контролем США объекты.
Причем, сами эти базы, как указывается в документе, остаются «важными операционными узлами для проведения контртеррористических операций». Проще говоря, американцы в любой момент могут на них вернуться.
Но и это не все. В Ираке планируется установить дополнительно зенитно-ракетные системы «Patriot», а также произошло наращивание военного присутствия США в Сирии. В результате чего боевые возможности контингента, расквартированного в Заевфратье, только выросли.
И если израильские авиационные удары не могут серьезно повлиять на иранское присутствие в Сирии, они, скорее, носят характер обозначения тех «красных линий», пересекать которые здесь Тегерану не стоит, то присутствие американского контингента – совсем другой уровень угрозы иранским планам.
Тем более, что у Ирана намечается новый виток противостояния, который впоследствии, возможно, назовут «венесуэльским кризисом»: 5 иранских танкеров идут в Венесуэлу, полностью игнорируя американские угрозы и санкции.
Готовясь к их встрече, США уже передвинули в Карибское море несколько боевых кораблей, а иранская сторона уже предупредила, что попытка остановить этот караван будет расценена Тегераном как акт пиратства. Что повлечет за собой «тяжелые последствия» для Вашингтона.
Танкерная война между Лондоном и Тегераном, чуть не вспыхнувшая в прошлом году в Персидском заливе после кризиса «Stena Impero», позволила Ирану сделать вывод о том, что больше давления, напора и агрессивных намерений – то, что у военных дипломатов именуется «демонстрацией оскала» - тем выше шансы заставить противную сторону пойти на уступки. А насколько такой подход окажется успешным – станет ясно в ближайшее время.