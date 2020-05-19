Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:21

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь пригрозил американским войскам, заявив, что они будут «изгнаны из Ирака и Сирии». Практически одновременно с этим парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю. «Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там находится нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся. Они должны покинуть эти страны, и их, без сомнения, заставят это сделать», - сказал Верховный лидер Ирана во время виртуальной встречи по видеотелефону в минувшее воскресенье с группой студентов и членами студенческих политических, научных и культурных ассоциаций.

Не менее жестким был шаг иранских парламентариев, которые на следующий день согласились со всеми положениями закона о противодействии «враждебным действиям сионистского режима». Согласно этому документу: - министерство иностранных дел в течении полугода обязано создать виртуальное посольство Исламской Республики Иран в Иерусалиме в качестве столицы Палестины; - от МИД Ирана требуется организовать референдум в Палестине, в ходе которого население должно отказаться от любых территориальных уступок в пользу Израиля; - налагается запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, запрещается использование оборудования, произведенного в Израиле, а также запрещается всем физическим и юридическим лицам, организациям и компаниям, связанным с Израилем, посещать иранские выставки; - сотрудничество с учреждениями, связанными с Израилем, а равно и поездки на оккупированные территории иранских граждан повлекут за собой тюремное заключение на срок до 5 лет; - и, наконец, правительство страны обязано оказать помощь другим государствам и народам, участвующим в «борьбе за освобождение Иерусалима».

У стороннего наблюдателя подобная вспышка антиамериканской и антиизраильской активности Тегерана вполне способна вызвать целый ряд вопросов, главный из которых звучит следующим образом: зачем иранскому руководству в период бушующей в стране пандемии и нарастающего социально-экономического кризиса новое противостояние с Израилем и США? Однако, при тщательном изучении ситуации становится очевидным: Иран просто обязан нагнетать напряженность и угрожать США и Израилю, поскольку их действия затронули ряд крайне чувствительных для Тегерана сфер - от полулегального нефтяного экспорта и кибербезопасности до иранского присутствия в Ираке и Сирии. Опустив регулярные налеты израильских ВВС на иранские объекты в Сирии, начну сразу с кибер-атаки на компьютерную инфраструктуру управления, которая полностью парализовал крупнейший порт Ирана - Шахид Раджаи (Бендер-Аббас). Утром 9 мая системы управления крупнейшим в Иране портом, через который проходит примерно половина морского грузопотока страны, были выведены из строя и бездействовали в течении недели. Многокилометровые пробки на въездах в него и десятки кораблей, ожидающих восстановления работы порта в море, огромные неустойки – все это стало результатом кибер-атаки, организованной израильскими спецслужбами. В Тель-Авиве намекают, что это – ответ на действия иранских хакеров 8 мая, когда были атакованы компьютеры системы управления водоснабжения Израиля. Так это было на самом деле или нет – миру еще предстоит узнать, но удар по Тегерану нанесен.