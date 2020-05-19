Советник Пашиняна: «Баку не должен получить эту информацию, это очень опасно»

Занимавший в 2016 году пост начальника разведывательного управления Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Аршак Карапетян участвовал в закрытом заседании комиссии по расследованию обстоятельств военных действий в апреле 2016 года, пишут армянские СМИ.

Журналисты поинтересовались, почему Карапетяна пригласили в комиссию во второй раз.

«Это относящиеся ко мне вопросы – немножко тайна. Поэтому извините меня. Не то чтобы я не хочу с вами общаться, но просто не могу», - заявил журналистам в Национальном Собрании Аршак Карапетян, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«У комиссии возникла необходимость в уточнении некоторых вопросов, их задали и я ответил. Давайте не будем давать оценок, у комиссии возникли дополнительные вопросы», – сказал он.

«Вся моя информация нуждается в секретности, так как для Азербайджана важно знать, разведка была в курсе или нет. Оба ответа для него важны. Мы этого не можем им сказать, поскольку это очень опасно», – сказал Аршак Карапетян.

Бывший начальник разведуправления Минобороны Армении был снят с должности после апрельской войны в связи с обвинениями в том, что не смог своевременно обеспечить армию разведданными о намерениях Азербайджана. В декабре 2019 года его назначили советником премьер-министра Никола Пашиняна.