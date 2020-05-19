Джавид Гурбанов и «Нахчыван» стали чемпионами Азербайджана ФОТО
В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, определился чемпион.
Соревнование с участием 20 команд и призовым фондом в 17 тысяч манатов, стартовавшее 20 апреля и продлившееся 29 дней, завершилось после 38-го тура. Лига собрала лучших игроков в FIFA20 во всем Азербайджане. Они сыграли в два круга, между которыми, как в реальном футболе, было открыто трансферное окно.
В дни пандемии коронавируса Национальная киберлига FIFA20 не давала скучать футбольным болельщикам и продемонстрировала, насколько киберспорт развит в Азербайджане.
Все матчи чемпионата были показаны на канале Gaming League Azerbaijan в Twitch. Некоторые игры транслировал телеканал Idman TV.
В целом прошедший чемпионат стал началом нового этапа в азербайджанском киберфутболе. Национальная лига должна стать большим толчком для более профессионального отношения к киберспорту со стороны молодежи. Это был всего лишь первый шаг. Ежегодно планируется проводить по четыре чемпионата, следующий из которых запланирован на июль-август.
А теперь об итогах первого сезона. Его победителем стал Джавид Гурбанов и его команда Nakhchivan Alinja Tower. Гурбанов с первых туров захватил лидерство и не упустил его до самого финиша. 21-летний киберфутболист одержал 31 победу, 6 раз сыграл вничью и лишь раз потерпел поражение. Команда Nakhchivan Alinja Tower набрала 99 очков и золотыми буквами вписала свое имя в качестве чемпиона первого сезона.
2-е место с 93 очками заняла команда Karabakh Horses, руководимая 20-летним Туралом Гасановым. Несмотря на не самое удачное выступление в первом круге, во втором «Карабахские скакуны» смогли наверстать упущенное. В итоге в 38 матчах было одержано 29 побед при 6 ничьих и 3 поражениях. Karabakh Horses опередили ближайшего преследователя на 12 очков и стали самой результативной командой сезона.
На 3-й позиции расположились Джавид Муртазаев и его команда Kalbajar Wolves. «Волки» долгое время вели борьбу за лидерство, но затем чуть сбавили обороты, набрав в итоге 81 очко. Впрочем для 20-летнего Джавида Муртазаева это лишь начало киберспортивной карьеры, которая обещает быть весьма успешной.
4-е место у Айхана Алиева и команды Shaki Khans. Перед началом чемпионата Айхан считался аутсайдером, так как среди всех участников имел наименьший опыт игры в FIFA20. Однако в первом же матче 23-летний киберигрок опроверг прогнозы тех, кто в него не верил. Он отнял очки у Турала Гасанова, да и в целом демонстрировал уверенную игру, которая позволила «Шекинским ханам» одержать 23 победы.
Успешно провела второй круг и команда Рахмана Гулиева Shamakhi Lions, сумевшая подняться с 9-го места на 5-е. 20 побед, из которых 12 были одержаны во второй половине чемпионата, позволили «Шемахинским львам» войти в первую пятерку.
6-е место занял самый молодой участник сезона – Ибрагим Керимов из команды Qobustan Stones. 19-летний киберфутболист одержал 20 побед, забив 100 голов.
В первую десятку также вошли Анар Бадалов (Khizi Mountains), Ниджат Асланзаде (Sumqayit Peacekeepers), Нихат Мамедов (Old City White Pants) и Октай Мамедов (Ganja Poets).
Тремя неудачниками, занявшими последние места и вылетевшими в первую лигу, стали Вусал Шахмалзаде (Gabala Eagles), Илькин Аслан (Tartar Soldiers) и Али Эминов (Mingachevir Energizers). Их заменит тройка лучших по итогам чемпионата в первой лиге, который скоро стартует.
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