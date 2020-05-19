В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, определился чемпион.

Соревнование с участием 20 команд и призовым фондом в 17 тысяч манатов, стартовавшее 20 апреля и продлившееся 29 дней, завершилось после 38-го тура. Лига собрала лучших игроков в FIFA20 во всем Азербайджане. Они сыграли в два круга, между которыми, как в реальном футболе, было открыто трансферное окно.

В дни пандемии коронавируса Национальная киберлига FIFA20 не давала скучать футбольным болельщикам и продемонстрировала, насколько киберспорт развит в Азербайджане.

Все матчи чемпионата были показаны на канале Gaming League Azerbaijan в Twitch. Некоторые игры транслировал телеканал Idman TV.

В целом прошедший чемпионат стал началом нового этапа в азербайджанском киберфутболе. Национальная лига должна стать большим толчком для более профессионального отношения к киберспорту со стороны молодежи. Это был всего лишь первый шаг. Ежегодно планируется проводить по четыре чемпионата, следующий из которых запланирован на июль-август.