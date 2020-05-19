Икрам Нур, автор haqqin.az 04:08

Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее Триполи, объявило в понедельник, 18 мая, о новой крупной победе, одержанной над Ливийской национальной армией. У неоднократного «героя» наших публикаций, фельдмаршала Халифы Хафтара, совсем недавно провозгласившего себя верховным правителем Ливии, опять неприятности. Возглавляемое им войско получило мощное поражение от сил Правительства национального согласия (ПНС) и в полном расстройстве спешно бежало со стратегически важной базы на западе Триполитании.

«С гордостью объявляем об освобождении нашими силами военной базы Аль-Ватыя от преступных банд. База станет еще одним освобожденным пунктом на западном побережье… Этот успех еще не означает конца битвы, но как никогда приближает нас к великой победе», - заявил в понедельник глава ПНС Файез Саррадж. Что вполне соответствует действительности, поскольку силы Хафтара лишились единственного и хорошо укреплённого оплота к западу от Триполи. В итоге, отдельные анклавы ПНС на западе Триполитании превращаются в целостную зону контроля ПНС, заблокирована возможность для действия прохафтаровских сил в этом регионе, а также ПНС получило возможность влиять на остающиеся нейтральными или полунейтральными территории, такие как Зинтан и Яфрен. Теперь вся приграничная с Тунисом зона Триполитании под контролем ПНС, а у его сил появилась возможность свободного маневра по внутренним коммуникационным линиям. Конечно, говоря о событиях в Ливии всегда следует добавлять «если удастся удержать», так как часто события здесь развиваются по самым непредсказуемым сценариям, но успех коалиции ПНС-Турция все же внушителен. Анкара и ее местные союзники повторили здесь сирийский сценарий конца февраля – начала марта нынешнего года, который использовался против сил Башара Асада на фронтах под Идлибом: массированные удары беспилотников, сокрушительная артподготовка и стремительный бросок пехоты на позиции деморализованного противника. Результатом стало то, что так называемая «Ливийская национальная армия» (ЛНА) даже не отступала, а в панике бежала, бросив все вооружение, включая российский ЗРК «Панцирь-1», поставленный ренегат-фельдмаршалу из Объединенных Арабских Эмиратов.

Поражение сил Хафтара, помимо неприятностей для ЛНА чисто военного характера, создало еще и весьма пикантную ситуацию для его внешних спонсоров. Масса захваченного трофейного вооружения и имущества на базе Аль-Ватыя неопровержимо свидетельствует, что международное эмбарго на поставки оружия противоборствующим силам в Ливии серьезно и постоянно нарушается, причем, что интересно, именно в пользу ренегат-фельдмаршала. Внешнеполитическое ведомство ПНС уже пообещало представить Совету Безопасности ООН специальный доклад об этом, который, как заявил представитель МИДа Триполи Мухаммед аль-Джиблави, «поставят в неловкое положение сторонников Хафтара, особенно ОАЭ, Египет и Иорданию». Примечательно то, что на минувшей неделе главы дипломатических ведомств пяти стран - Египта, Кипра, Греции, Франции и ОАЭ - осудили вмешательство Турции в ливийский конфликт и призвали Анкару соблюдать оружейное эмбарго, а также прекратить переброску иностранных боевиков из Сирии в Ливию. Ответ Триполи и турецкой стороны в форме доклада СБ ООН навряд ли им понравится. Еще одним внешнеполитическим аспектом поражения сил фельдмаршала стали телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты традиционно поговорили о коронавирусе – сейчас это политикам заменяет вежливое обсуждение погоды – а затем перешли к Ливии. Как говорится в заявлении Кремля по итогам беседы, была «отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН». Что вполне может означать и следующее: Анкаре наконец удалось продавить изменение позиций Москвы в отношении дальнейшей поддержки Хафтара. Ну а пока кипели эти страсти, турецкая сторона начала «ковать железо, пока оно горячо»: государственная компания Turkish Petroleum обратилась к ПНС с заявлением о готовности начать разведку месторождений нефти и газа у берегов Ливии.