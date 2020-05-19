Нефть медленно растет: Brent - около $35

Мировые цены на нефть растут в ходе сегодняшних торгов.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро среды составляет $34,91 за баррель, это на $0,26 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,16 (0,5%) - до $32,12 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,96 за баррель, поднявшись на $0,31 (1%).