Всемирный банк: из-за COVID-19 обнищают 60 миллионов человек

«По нашей оценке, до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в борьбе с нищетой за последние три года», — цитирует РБК Мэлпаса.

Около 60 ммиллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сказал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

Он добавил, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. По его словам, банк обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Мэлпас также призвал страны-кредиторы присоединиться к инициативе «Большой двадцатки», объявившей мораторий на выплаты долга со стороны ряда развивающихся стран.

Ранее ООН в своем докладе сообщила, что из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек могут потерять работу. По данным организации, больше всего пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы.