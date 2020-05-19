Байден выиграл праймериз в штате Орегон

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства, одержал победу на первичных выборах (праймериз) в штате Орегон. Такие оценки представила газета The New York Times.

Голосование в штате было проведено по почте. Избиратели должны были прислать бюллетени к 20:00 по времени Западного побережья США (6:00 мск). На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 61 делегата.

Согласно приведенным газетой данным обработки 64% бюллетеней, Байден получил около 70,7% голосов избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 18,3% голосов.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 489 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты уже в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.