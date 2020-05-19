ГЭЦ об изменениях в выпускных и вступительных экзаменах

Как заявили в Государственном экзаменационном центре, внесенные изменения будут действительны до 1 октября 2020 года.

В правила проведения выпускного экзамена 9-х классов и приема в средние специальные и высшие учебные заведения на основе 9- и 11-классной образовательной базы постановлением Кабинета министров внесены временные изменения.

Так, согласно временному изменению в «Правила проведения итоговой оценки (аттестации) обучающихся на ступени общего образования», ученики сдают экзамен в один тур - по образцу второго тура экзамена. На выпускном экзамене ученикам предлагается в общей сложности 90 заданий, в том числе 30 - по знанию языка, на котором ведется обучение, 30 - по иностранному языку и 30 - по математике. Максимальное количество баллов, которое студенты могут набрать на выпускном экзамене, составляет в целом 300 баллов, по 100 баллов - по каждому предмету.

Если выпускные экзамены, проводимые в рамках итоговой оценки (аттестации) общего среднего уровня знаний учащихся, до вступления в силу этих изменений состояли из двух туров, то сдавшие 1 марта 2020 года экзамен первого тура ученики не сдают выпускной экзамен в один тур, а набранные ими результаты переводятся ГЭЦ на 100-балльную шкалу по каждому предмету.

Оценки сдавших экзамен учеников по новой шкале будут опубликованы на странице результатов экзамена. Для тех, кто будет недоволен оценкой по новой шкале, предусматривается проведение экзамена (по образцу второго тура экзамена) в сентябре.

- Продолжительность экзамена по азербайджанскому языку (как государственный язык), который проводится для учеников секторов, где обучение ведется на иностранном языке, в рамках выпускного экзамена, а также для учеников, которые сдают вступительный экзамен на русском языке, сокращена с 90 минут до 45 минут.

- Согласно временным изменениям в «Правила приема студентов в среднеспециальные учебные заведения на базе общего среднего образования», вступительные экзамены проводятся в один тур. На вступительных экзаменах абитуриентам предлагается в целом 90 заданий, в том числе 30 - по азербайджанскому или русскому языку, иностранному языку и математике. Максимально возможная оценка составляет 300 баллов, по 100 баллов по каждому предмету.

Абитуриенты, сдавшие выпускной экзамен 1 марта 2020 года, обязательно должны принять участие в данном экзамене, проводимом в один тур.

- Согласно временным изменениям в «Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики», вступительные экзамены проводятся один раз. Абитуриент может участвовать во вступительном экзамене только по одной из I-IV групп специальностей. Также независимо от участия во вступительном экзамене по одной из этих групп специальностей, абитуриент может сдать экзамен по V группе.