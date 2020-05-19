Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили командный пункт управления, развернутый на местности в полевых условиях.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, после проверки организации боевой деятельности войск министр обороны побывал в группах по управлению операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, разведке, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, и дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления.

Затем руководство Минобороны проверило боеспособность военной техники воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне. Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении, дал соответствующие указания.