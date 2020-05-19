США запретили Ирану приближаться к своим кораблям

В случае приближения к американским военным кораблям в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе ближе, чем на 100 м, военно-морские силы США пригрозили применить силу, предупреждает Национальное агентство геопространственной разведки США, сообщает ТАСС.

В связи с недавними событиями в регионе с участием американских и иранских кораблей, говорится в сообщении, всем судам следует соблюдать дистанцию не менее 100 м от кораблей ВМС США.

«Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 м к кораблям ВМС США, могут быть расценены как угроза, и в отношении них могут быть применены законные оборонительные меры», — сообщается в уведомлении.

15 апреля американские военные заявили, что 11 кораблей ВМФ Ирана приблизились на небезопасное расстояние к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе. Вашингтон назвал эти действия опасными и провокационными.

19 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что любые незаконные действия Вашингтона в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана. В ответ на это заявление 22 апреля президент США Дональд Трамп поручил военно-морским силам (ВМС) Соединенных Штатов уничтожить иранские катера, если они будут преследовать американские корабли.