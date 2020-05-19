Олимпийский чемпион Азербайджана вместе с семьей заразился коронавирусом

32-летний спортсмен вместе с семьей в настоящее время находится в Махачкале. Отметим, что в Дагестане сложилась крайне сложная эпидемиологическая ситуация.

Азербайджанский борец, чемпион Европы, мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Шариф Шарифов перенес коронавирус. Об этом пишет агентство Report со ссылкой на самого спортсмена.

По словам Шарифа Шарифова, вирус также поразил членов его семьи.

"Заболела вся моя семья – я, супруга, мать, отец и сестра. Словно все передали друг другу. Это не обычный грипп, опасный вирус. Мою мать даже разместили в реанимационный отдел больницы с диагнозом двусторонняя пневмония легких. Она была выписана домой 19 мая. В отличие от матери, я легко перенес болезнь. У меня были только температура и боли", - сказал он.

Шарифов добавил, что вот уже неделю как выздоровел, чувствует себя хорошо.

Отметим, что Шариф Шарифов стал чемпионом мира в 2011 году, олимпийским чемпионом – в 2012 году (в категории 84 кг), и чемпионом Европы – в 2019 году (в категории 92 кг). На прошлогоднем чемпионате мира в столице Казахстана, Нур-Султане, от завоевал серебряную медаль (97 кг) и получил лицензию на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году.