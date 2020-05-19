В Нидерландах фермер заразился коронавирусом от норки
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Схаутен парламенту.
Коронавирусом заразился человек, работающий на ферме, где разводят норок для последующей продажи меха. Состояние заболевшего не уточняется, пишет РБК.
В своем письме министр признала, что предыдущие сообщения ее ведомства о том, передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. При этом она добавила, что риск заражения человека от животных оценивается как минимальный.
В апреле коронавирус был обнаружен у норок на двух фермах в нидерландской провинции Северный Брабант. У животных наблюдались симптомы COVID-19, в том числе проблемы с дыханием, а также повышенная смертность. Тогда власти сообщили, что заболевание могло передаться норкам от человека, так как у некоторых сотрудников ферм наблюдались симптомы коронавируса. Чтобы не допустить распространения инфекции, животных и отходы их жизнедеятельности запретили вывозить за пределы ферм, а въезд на эти территории закрыли. Кроме того, медики рекомендовали не гулять рядом с местами разведения норок.