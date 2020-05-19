В Нидерландах фермер заразился коронавирусом от норки

В своем письме министр признала, что предыдущие сообщения ее ведомства о том, передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. При этом она добавила, что риск заражения человека от животных оценивается как минимальный.

В апреле коронавирус был обнаружен у норок на двух фермах в нидерландской провинции Северный Брабант. У животных наблюдались симптомы COVID-19, в том числе проблемы с дыханием, а также повышенная смертность. Тогда власти сообщили, что заболевание могло передаться норкам от человека, так как у некоторых сотрудников ферм наблюдались симптомы коронавируса. Чтобы не допустить распространения инфекции, животных и отходы их жизнедеятельности запретили вывозить за пределы ферм, а въезд на эти территории закрыли. Кроме того, медики рекомендовали не гулять рядом с местами разведения норок.