Фикрет Мамедов созвал Совет и судей: «Справедливость, беспристрастность, прозрачность!..»

Фикрет Мамедов в своем выступлении отметил социально-экономическое развитие страны под руководством президента господина Ильхама Алиева, позитивные результаты реформ во всех областях и рассказал о решительных мерах, принятых в республике для предотвращения распространения инфекции COVID-19.

На совещании приняли участие заместитель председателя Верховного Суда, председатели коллегий Верховного и Апелляционных судов, председатели всех апелляционных, региональных и других судов первой инстанции.

19 мая под руководством председателя Судебно-правового совета, министра юстиции Фикрета Мамедова и председателя Верховного Суда Рамиза Рзаева было проведено совещание в формате видеоконференции, на котором были обсуждены меры, принятые по повышению эффективности системы правосудия в соответствии с указаниями и рекомендациями главы государства, существующие проблемы и негативные ситуации, а также предстоящие в связи с этим задачи. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Судебно-правовой совет.

Он особо отметил, что важные социальные и другие проекты, осуществляемые по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, играют важную роль в улучшении благосостояния населения.

Также на совещании было отмечено, что реформы, осуществляемые главой государства в соответствии с современными вызовами, охватили также судебно-правовую систему и была подчёркнута значимость Указа президента от 3 апреля 2019 года, который является важной «дорожной картой» в этой сфере и последовательные меры по его исполнению.

Было отмечено, что деятельность новых региональных коммерческих и административных судов с текущего года, назначение судей с высокой теоретической и практической подготовкой в эти суды, расширение функциональности информационной системы "Электронный суд" для облегчения доступа к судебной системе, разработка мобильного приложения "Мобильный суд" и специальных программ для ведения гражданского судопроизводства в электронном порядке имели основательное влияние на осуществление правосудия. Для комплектации дополнительных 200 вакантных штатов судей, дополнительно выделенных указом, Совет усовершенствовал процедуру отбора судей, и этот процесс стал носить постоянный характер. В настоящее время 108 кандидатов, завоевавших успех на экзамене, находятся на разных этапах конкурса.

На совещании было отмечено назначение накануне нового поколения высококвалифицированных и авторитетных молодых судей в Верховный и Апелляционный суды, а также были представлены новый заместитель председателя Верховного Суда и председатели коллегий.

На совещании было подчёркнуто, что судебно-правовые реформы способствуют повышению эффективности правосудия и обеспечению надежных прав человека и что повышение доверия и уважения к судебной власти напрямую зависит от деятельности судей.

С этой целью в судах были усилены проверки и мониторинги в связи с повышением уровня дисциплины, за прошедший год был проведен мониторинг более 50 судов, обнаруженные нарушения были доведены до сведения более 150 судей и председателей судов.

Было отмечено, что 48 судей были привлечены к дисциплинароной ответсвенности, полномочия 2 судей были прекращены, 7 были уволены из- за допущения в своей деятельности волокиты, злоупотребления, других нарушений, вызвавших справедливое недовольство граждан, коррупционных действий, за последние месяцы 5 судей Верховного суда были переведены на низкую должность, а полномочия 7 судей не были продлены и прекращены.

На совещании были доведены до внимания рекомендации президента о беспрекословном соблюдении принципа справедливости, верховенства закона, беспристрастности, прозрачности, равенства перед законом и судом и других принципов правосудия.

Было подчёркнуто, что обеспечение справедливости судебных решений и верховенства закона, заботливое отношение к гражданам и достойное оказание им услуг, повышение удовлетворенности граждан являются самыми основными задачами судей. Была отмечена недопустимость волокиты, случаев злоупотребления, непроцессуальных отношений и принятие в дальнейшем решительных мер для предотвращения случаев, наносящих урон званию судьи и его репутации.

Председатель Верховного суда Рамиз Рзаев отметил важность поручений об ужесточении борьбы с коррупцией и усилении контроля в совершенствовании судебной деятельности, отметив установление дополнительных механизмов в этой области, роль формирования единой судебной практики в этой сфере, необходимость сделать серьезные выводы по допущенным нарушениям.

На совещании были доведены до сведения дополнительные меры по повышению прозрачности в судебной системе, повышению антикоррупционной культуры, предотвращению непроцессуальных отношений и правильному соблюдению правил этического поведения. На совещании председателям судов была подчеркнута важность повышения принципиальности, серьезного реагирования на правонарушения, демонстрации бескомпромиссного отношения к негативным ситуациям. Были даны рекомендации по обеспечению прав и свобод граждан, повышению общественного доверия к правосудию и др.