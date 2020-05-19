Высший судебный совет Саудовской Аравии официально отменил телесные наказания за ряд преступлений. Об этом сообщил минюст королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В заявлении министерства отмечается, что "наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе".

Кроме того, отмечается, что речь идет только о преступлениях из категории "тазир" в шариате (исламском праве) - правонарушениях, которые связаны с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые в Коране или хадисах точно не прописана.

Однако преступления, наказуемость которых определена в священных писаниях мусульман, по-прежнему будут караться самым суровым образом по Корану, сунне и хадисам, в том числе путем отрубания конечностей, забивания камнями (как правило, за прелюбодеяния), ударами плетьми и смертной казнью.

Отметим, что несколько недель назад в рамках реформ, проводимых в Саудовской Аравии, была отменена смертная казнь для несовершеннолетних преступников.