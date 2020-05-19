В Саудовской Аравии официально отказались от телесных наказаний за некоторые преступления
Высший судебный совет Саудовской Аравии официально отменил телесные наказания за ряд преступлений. Об этом сообщил минюст королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
В заявлении министерства отмечается, что "наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе".
Кроме того, отмечается, что речь идет только о преступлениях из категории "тазир" в шариате (исламском праве) - правонарушениях, которые связаны с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые в Коране или хадисах точно не прописана.
Однако преступления, наказуемость которых определена в священных писаниях мусульман, по-прежнему будут караться самым суровым образом по Корану, сунне и хадисам, в том числе путем отрубания конечностей, забивания камнями (как правило, за прелюбодеяния), ударами плетьми и смертной казнью.
Отметим, что несколько недель назад в рамках реформ, проводимых в Саудовской Аравии, была отменена смертная казнь для несовершеннолетних преступников.