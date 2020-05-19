Пентагон ожидает новую вспышку COVID-19 в мире

Эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету 2021 года, и потому есть риск еще одной вспышки COVID-19 в мире. Так считают в Минобороны США, сообщает Task & Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства.

"Сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19", — цитирует РИА Новости документ.

В тексте указано, что у всех стран впереди долгий путь с реальной возможностью повторной вспышки COVID-19, при этом эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету следующего года.

Представитель ведомства, которого цитирует СМИ, однако уточнил, что эта записка не была официально выпущена, поэтому в нее еще могут быть внесены изменения.