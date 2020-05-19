В России число заболевших коронавирусом превысило 300 000

На утро 20 мая в России зарегистрированы 8 764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, это на 499 случаев меньше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 308 705 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Красноярском крае, Санкт-Петербурге.

В общей сложности от COVID-19 в России умерли 2972 человека (+135 пациентов за минувшие сутки). Выздоровели 85 392 человека (+9262 человека за последние сутки).