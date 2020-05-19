Назван наиболее эффективный способ избежать ранней смерти

Специалисты отслеживали состояние здоровья и образ жизни 300 тысяч человек в течение 25 лет в период с 1991 по 2016 годы. Оказалось, что по сравнению с теми, кто пользовался автомобилем, у тех людей, кто ездил на работу на велосипеде, уровень ранней смерти снизился на 20 процентов, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — на 24 процента. Также на 16 процентов снизилась смертность от рака, и количество диагностированных случаев рака — на 11 процентов.

Прогулки обладали меньшим эффектом, чем езда на велосипеде. У пешеходов количество случаев рака стало меньше на семь процентов, а вот связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака не удалось достоверно определить. По мнению ученых, люди, вынужденные ходить пешком на работу, не могут избежать влияния других, неучтенных факторов, влияющих на здоровье.

Исследователи также наблюдали снижение смертности у пассажиров поездов. У этой группы риск преждевременной смерти уменьшился на 10 процентов, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — на 20 процентов, а число диагностированных случаев рака — на 12 процентов. Это может быть вызвано тем, что эти люди ходят пешком до железнодорожных станций, но при этом более состоятельны, чем обычные пешеходы, и в меньшей степени подвержены неучтенным факторам.