В рамках широкомасштабных учений в азербайджанской армии расчеты беспилотных летательных аппаратов проводят разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что расчеты БПЛА решают задачи по обнаружению позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений. Это позволяет наблюдать результаты применения артиллерии и вносить необходимые корректировки.

В ходе выполнения задач применяются БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки местности.