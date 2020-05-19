С целью предотвращения угрозы распространения COVID-19 на территории Азербайджана, на основании поручений президента Ильхама Алиева проводятся комплексные эффективные меры.

В рамках этих мероприятий Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает работу по профилактике случаев заражения коронавирусной инфекцией, повышению эффективности профилактических мероприятий в этой сфере, сообщает пресс-служба МЧС.

Так, с 28 марта соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС проводят дезинфекционные работы на объектах, определенных Оперативным штабом по Баку, различные места регулярно дезинфицируются специальным раствором. Указанные работы будут продолжены.