Коронавирус в Польше: почти 20 тысяч зараженных

Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 569, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько дней большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 182 случая.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 953.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 414 человек, 76 957 находятся на карантине, 8 183 выздоровели.