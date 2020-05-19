ЮНЕСКО: из-за пандемии может закрыться каждый восьмой музей

В мире из-за пандемии может насовсем закрыться каждый восьмой музей, или 13%, предупреждают эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев. По их оценке, сильнее всего пострадают музеи в бедных странах, пишет Интерфакс.

Во всем мире вынужденно закрылись 90% музеев. В Сети европейских музейных организаций (NEMO) отмечают, что музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.

Как вернуть упущенную прибыль, музеи не знают, и у многих из них нет средств на то, чтобы обновить инфраструктуру и организовать соблюдение социальной дистанции, отметил замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

По его словам, в истории это происходит впервые и организациям будет крайне трудно выйти из кризиса.