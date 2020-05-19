Задержан лидер оппозиционной партии Армении

В Армении задержан лидер оппозиционной партии «Адеквад» Артур Даниелян. Как пишет Новости Армения, в настоящее время глава партии «Адеквад» Артур Даниелян находится в отделе по борьбе с терроризмом и экстремизмом Главного управления уголовной полиции Армении.

Также, согласно информации, сотрудники полиции начали задерживать собравшихся перед зданием шестого управления полиции членов организации «Адеквад», которые собрались у здания управления, чтобы узнать, почему Артур Даниелян был приглашен в управление полиции.

В беседе с журналистами член организации «Адеквад» Лика Туманян сказала, что, по словам сотрудников полиции, около 20 граждан не подчинились решению комендатуры.

«Но я присутствовала и знаю, что члены нашей организации соблюдали социальную дистанцию, все были в перчатках и масках. Более того, полицейских было больше по количеству», - сообщила она.