Ради восстановления экономики: Франции предложили продать «Мону Лизу» за 50 миллиардов

Французский бизнесмен Стефан Дистангиан предложил продать шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро ради скорейшего выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом пишет Daily Mail.

Дистангиан считает, что картин во Франции достаточно, а деньги надо получать везде, где можно. Продажу картины он уподобил продаже семейных драгоценностей в черный день. В пользу сбыта именно «Джоконды» говорит и тот факт, что ее легче перевозить, чем другие шедевры.

Бизнесмен отметил, что кое-кто счел его оценку полотна непомерно завышенной, но ни один человек не нашел разумных контраргументов её реализации.