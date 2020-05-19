Станете ли вы первым игроком из Азербайджана, выигравшим $298 миллионов в Mega Millions?

Если вы когда-нибудь мечтали стать лотерейным миллионером, вы наверняка в курсе, что по-настоящему крупные призы можно выиграть только в американских лотереях. У нас есть для вас отличные новости: играть в эти лотереи можно из любой страны мира, включая Азербайджан! Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Первый приз следующего тиража лотереи Мега Миллионс, который пройдет 22 мая, составляет $298 млн. С жителями штатов все понятно – если они хотят выиграть почти четверть миллиарда долларов, им надо просто сходить в ближайший магазин и приобрести билеты. Но что делать тем, кто не находится в США? Они могут играть онлайн на сайте theLotter – крупнейшем в мире сервисе по покупке лотерейных билетов.

Вот, как это работает:

Зарегистрируйте аккаунт на сайте theLotter Перейдите на страницу лотереи Мега Миллионы Выберите 5 основных номеров и номер дополнительного шара «Mega Ball» Опция: отметьте на вашем билете клетку «Megaplier» – в случае выигрыша второстепенного приза, это увеличит его размер в 2-5 раз.

Вот и всё… Весь процесс займет у вас не более нескольких минут. Все остальное сделают представители сервиса в США. Они купят за вас официальный билет на тираж и загрузят его копию в ваш аккаунт. Этот билет ваш на все 100%. TheLotter не берет комиссионных с выигрышей, так что в случае выигрыша вы получите полагающуюся вам после вычета налогов сумму полностью. Услуги сайта оплачиваются из незначительной наценки на стоимость билета, которую вы платите в момент оформления заказа.

Можно ли выиграть приз Мега Миллионов из-за границы?

Да. Правила американских лотерей официально разрешают совершеннолетним игрокам из других стран принимать участие в тиражах и выигрывать призы. И такое неоднократно случалось, включая с игроками theLotter! Абсолютной рекордсменкой сайта является пенсионерка из Панамы по имени Аура – в 2017 ей покорился 30-миллионный джекпот Лото Флорида. Почетное второе место принадлежит М. М. из Ирака, выигравшему $6,4 млн в Мегабакс Орегон.