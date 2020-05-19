На основании обращения гражданина о незаконной деятельности бывшего сотрудника Насиминского отделения Государственного Фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Рамиза Сеидалиева в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование.

В ходе расследования было установлено, что Р.Сеидалиев, используя служебное положение в корыстных целях, пообещав этому гражданину помочь увеличить получаемую им пенсию, взяв у него пенсионную карту, в 2013-2018 годах присвоил 83 тысячи манатов.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения) и 29,178.3.2 (попытка мошенничества) УК Азербайджана. Решением суда в отношении Рамиза Сеидалиева избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся мероприятия по всестороннему расследованию дела и установлению всего круга пострадавших лиц.