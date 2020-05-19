Венесуэла требует от Банка Англии свое золото
Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса, стоимость которого оценивается примерно в миллиард долларов, передает Reuters.
Отмечается, что эти средства хотят потратить на борьбу с распространением коронавируса в Венесуэле.
Великобритания наряду с другими странами не признает легитимность нынешнего главы Венесуэлы Николаса Мадуро, с 2018 года в Банке Англии хранится 31 тонна венесуэльского золота, пишет Лента.ру.
Каракас рассчитывает на помощь ООН и просит организацию стать посредником и принять золото, чтобы на вырученные средства можно было купить лекарства, продовольствие и медицинское оборудование. В Банке Англии претензии венесуэльского ЦБ пока не прокомментировали.